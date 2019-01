Offerte di lavoro, Penny Market assume personale nel Lecchese: come candidarsi

Penny Market cerca dipendenti anche nel Lecchese. Fra le diverse posizioni aperte dal noto marchio della grande distribuzione di proprietà del gruppo tedesco Rewe Group - con negozi a Lecco, Robbiate, Merate e Osnago - ce n'è una che riguarda il ruolo di assistente direttore di negozio per il punto vendita di Robbiate.

L'inserzione di Penny Market

"Ricerchiamo un Assistente Direttore di Negozio per il nostro punto vendita di Robbiate.

Ci rivolgiamo a candidati che abbiano maturato almeno 1/2 anni di esperienza nel settore della Grande Distribuzione, in particolare settore alimentare, che siano fortemente motivati al lavoro per obiettivi e predisposti al contatto con il pubblico.

Il/La candidato/a ideale avrà la gestione degli Addetti alla vendita e si occuperà di:

- Controlli igienico-sanitari del punto vendita;

- Attività e chiusura cassa;

- Gestione ed esposizione merce nel punto vendita;

- Contatti con la clientela;

- Gestione degli ordini della merce.

Saranno valutati come fattori preferenziali la disponibilità ad orari di lavoro flessibili ed il domicilio nelle vicinanze del punto vendita".