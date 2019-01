Offerte di lavoro, Tigotà assume personale nel Lecchese: come candidarsi

Tigotà cerca dipendenti nel Lecchese. Sono due le posizioni aperte nei punti vendita del marchio di proprietà di Gottardo Spa, azienda leader in Italia nella vendita di prodotti per la cura della casa, della persona e di articoli di profumeria e make-up. Una posizione riguarda il negozio in Viale Turati a Lecco e l'altro a Garlate in Via Statale. Le riportiamo nel dettaglio.

Addetto/Addetta al Rifornimento scaffali a Garlate

La figura si occuperà del ricevimento, del controllo e dello stoccaggio della merce in arrivo, del riassortimento e della cura degli spazi espositivi, del magazzino e dell'assistenza al cliente.

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

esperienza in analoga posizione;

predisposizione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il Cliente;

dinamicità e flessibilità;

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77).

Addetto/A Vendita appartenente alle Categorie Protette

Il ruolo prevede l'accoglienza del Cliente e l'assistenza nella vendita, l'utilizzo della cassa, il riassortimento, l'organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino.

Il profilo ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

· esperienza di almeno 1 anno di vendita al pubblico;

· passione per la vendita e attitudine al contatto con il Cliente;

· buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra;

· disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77).