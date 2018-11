Maristella Carnio nuovo presidente del Gruppo onoranze funebri

Cambio al vertice del Gruppo Onoranze Funebri di Confcommercio Lecco. Nel corso dell'assemblea elettiva, svoltasi il 14 novembre presso la sede dell'associazione a Palazzo del Commercio, infatti è stata eletta all'unanimità alla carica di presidente Maristella Carnio di Casatenovo che raccoglie così il testimone dal presidente uscente Alberto Galli di Lecco e che guiderà il Gruppo per il quinquennio 2018-2023.

Sempre all'unanimità l'assemblea ha eletto il nuovo Consiglio: oltre al presidente Carnio e al past president Galli ne faranno parte Luca Colombo di Olgiate Molgora, Claudia Crippa di Oggiono, Francesco Oriani di Lecco, Davide Mattavelli di Osnago e Roberto Vicini di Mandello del Lario. Tre i nuovi ingressi: Colombo, Crippa e Mattavelli. Il nuovo presidente ha ringraziato per la fiducia e ha ribadito l'impegno personale e del Consiglio in favore della categoria. Il Direttivo si è inoltre impegnato a partecipare con assiduità alle riunioni regionali.

Durante l'assemblea il presidente uscente Galli ha relazionato i presenti sull'attività svolta nel quinquennio 2013-2018, ricordando in particolare la legge particolarmente vincolante sulla formazione alla quale gli operatori funebri e gli stessi titolari delle imprese per le onoranze funebri devono attenersi. Da questo punto di vista la Confcommercio Lecco è l’unica associazione della Lombardia che organizza tutti i corsi di formazione per gli operatori funebri prescritti dalla normativa vigente.