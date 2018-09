OPEN DAY impianto di depurazione di Calolziocorte

Ti sei mai chiesto dove va a finire tutto ciò che finisce nella fognatura? Hai mai immaginato la quantità di lavoro che subisce l’acqua “usata” prima di poter essere reimmessa in natura senza creare danno ai nostri laghi e fiumi? Sabato 29 settembre Lario Reti Holding offre – gratuitamente e a chiunque lo desideri - una visita guidata all’interno del depuratore di Calolziocorte per illustrare in che modo l’acqua proveniente dalla rete fognaria viene ripulita e resa compatibile con l’ambiente. Grazie agli esperti di Lario Reti Holding e alla collaborazione di Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus sarà possibile apprendere in maniera semplice e puntuale i comportamenti che possono aiutare Lario Reti Holding a preservare l’ambiente a beneficio di tutti.

La mostra con le opere partecipanti al concorso per le scuole “L’acqua nel mio territorio”

All’interno del depuratore verranno esposti i lavori delle classi partecipanti al concorso “L’acqua nel mio territorio”, iniziativa per le scuole organizzata lo scorso anno scolastico dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco in collaborazione con Lario Reti Holding. Il concorso ha richiesto ai partecipanti l’ideazione e la creazione di un progetto volto ad approfondire la relazione tra l’acqua e il territorio della Provincia di Lecco, mettendo in palio dei buoni per l’acquisto di materiale scolastico.

Quando?

Sabato 29 settembre, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Dove?

L’Open Day si terrà presso l’impianto di depurazione delle acque reflue di Calolziocorte, sito in Via San Rocco, nei pressi della piattaforma ecologica. Entrati in via San Rocco e superato il passaggio a livello è necessario proseguire fino in fondo alla via, dove sarà possibile parcheggiare.

Come è organizzato?

Gli ingressi, gratuiti e liberi a chiunque, sono possibili dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Potrebbe essere necessario attendere qualche minuto per permettere la formazione di un gruppo di dimensioni sufficienti.

È necessario prenotare?

È possibile effettuare una pre-iscrizione non vincolante compilando il form all’indirizzo www.larioreti.it/impianti-aperti-2018.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà?

In caso di pioggia o condizioni metereologiche avverse la giornata degli impianti aperti verrà rimandata a data da destinarsi. Si consiglia quindi di tenere sotto controllo il sito www.larioreti.it tramite cui verrà comunicato l’eventuale rinvio dell’evento.

Come posso avere maggiori informazioni sull’evento?

L’ufficio comunicazione di Lario Reti Holding è a disposizione scrivendo all’indirizzo e-mail comunicazione@larioreti.it

