Opere pubbliche: nel prossimo Consiglio si vota il Dup, fondi per Opera Pia, Fatebenefratelli, cimitero e barriere

Nel Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dalla Giunta Comunale di Valmadrera mercoledì 17 giugno e all'Ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, fissato per il prossimo 30 luglio, sono previste numerose e importanti opere pubbliche. Si comincerà da quelle deliberate nell’ultimo Consiglio Comunale dell’8 luglio, ovvero il completamento dell’impianto di condizionamentod dell'aria e interventi diversi all’Opera Pia per novantamila euro, i mobili e gli arredi del Punto Giochi Centro Prima Infanzia per 19.520 euro.

Sono inoltre previsti nel suddetto documento i diversi finanziamenti per le seguenti opere:

Realizzazione tratto marciapiede via San Carlo Borromeo - Via Leopardi - opere complementarie per formazione nuovo parcheggio 80.000 euro;

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche 80.000 euro;

Implementazione impianto raffrescamento RSA OPM 116.000 euro;

Opere di adeguamento stabile proprietà comunale via Casnedi, 4 finalizzate riorganizzazione spazi interni 80.000 euro;

Costruzione nuovo Cimitero - 7 lotto 620.000 euro.

Triennio 2020-2022: le altre opere

Queste opere risultano così già finanziate. Nello stesso documento sono invece programmati i seguenti interventi per il triennio 2020-2022:

per ognuno dei tre anni manutenzione straordinaria strade e asfaltature 106.000;

Per il 2020 Adeguamento strutture Centro Culturale Fatebenefratelli 250.000;

Per il 2021 e 2022 Realizzazione nuovo parco urbano via Leopardi 250.000 ogni anno;

Nelle considerazioni finali, oltre agli investimenti sopra menzionati, qualora le disposizioni di finanza pubblica lo permettano, è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare le seguenti opere:

Progettazione e realizzazione di una passeggiata a sbalzo che unisce Valmadrera a Malgrate;

Sistemazione di Villa Ciceri e riqualificazione del parco;

Recupero e riqualificazione di alcune opere del centro storico

«Si tratta - specifica il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi - tutte di opere comprese nel programma di Progetto Valmadrera».