La denuncia dei sindacati: «Organici Enel sottodimensionati a Lecco»

Organici dell'Enel sottodimensionati in provincia di Lecco. A lanciare l'allarme sono i sindacati. L'emergenza riguarderebbe i normali turni di lavoro e si accentuerebbe in occasione di emergenze che interessano le reti elettriche, vedi il maltempo che ha colpito il territorio a fine ottobre.

«Normalmente - spiega Igor Manzo Flaei Cisl Mbl - ogni turno dovrebbe poter contare su otto operai che si rendono disponibili per un'intera settimana. Quindi ogni mese dovrebbero essere disponibili 32 operai. Nel Lecchese ce ne sono 26 per turno. Quindi ci sarebbe bisogno di personale. I recenti eventi meteo che hanno provocato molti danni in tutto il Nord Italia - continua Manzo - hanno colpito anche la nostra provincia. Alcune zone del Lecchese sono state danneggiate duramente. Gli operai sono intervenuti ma, nel frattempo, alcune squadre sono dovute partire per il Veneto dove il maltempo ha distrutto intere aree. Così alcuni interventi sul territorio sono stati rimandati».

In questa situazione non opera soltanto l'Enel di Lecco. «Il maltempo di questi giorni ha evidenziato ancora una volta la fragilità della struttura elettrica e l'inadeguatezza dell'organizzazione dell'Enel sul territorio - denuncia un comunicato di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil - Anni di pochi investimenti nel rifacimento/sostituzione di tutta l'impiantistica (linee, cabine, ecc.) e la continua riduzione di personale operaio e tecnico con un costante allontanamento dal territorio hanno fortemente contribuito a questa situazione. È per questo che urge ridefinire investimenti mirati, i cosiddetti interventi per il miglioramento della resilienza degli impianti, quanto fatto finora non basta, lo dicono i fatti».

Il ripristino del servizio è affidato, in gran parte, alla buona volontà e all'impegno degli operai e dei tecnici. «Come organizzazioni sindacali - conclude il comunicato - da tempo denunciamo questa progressiva smobilitazione di Enel dal suo core business, i grandi investimenti spostati all'estero e sulla digitalizzazione, la progressiva chiusura di presidi e squadre territoriali, il disinteresse verso la concessione ottenuta dallo Stato sulla distribuzione di energia elettrica. Non possono essere scaricate sui lavoratori le burocrazie interne o le criticità degli impianti che in questi momenti si evidenziano chiare».