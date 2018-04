Bellano, fine settimana d'oro per l'Orrido: oltre tremila presenze

Tremila accessi in tre giorni, un numero superiore del 50% rispetto alla sorprendente Pasqua 2017. E' stato dolce, dolcissimo il virtuale uovo aperto al termine della tre giorni dell'Orrido di Bellano. L'attrazione ha richiamato sul lago circa tremila persone nel giro di settandadue ore, circa milleottocento nella sola giornata di Pasquetta, punta del grosso iceberg accumulatosi in questo breve lasso di tempo.

Entusiasta l'Amministrazione Comunale, capeggiata dal gruppo Bellano Guarda Avanti, che ha così commentato il risultato: «Sono numeri da shock, che polverizzano ogni risultato storico degli ingressi dell'Orrido nelle precedenti annate. Il nostro gioiello ora rimarrà aperto tutti i giorni. Un risultato così eclatante crediamo sia dovuto al grande lavoro svolto in questi mesi, che ha accorpato il continuo passaparola sui social, la bandiera arancione del Touring, il servizio sul TG1, la BIT, le splendide foto di Carlo Borlenghi, gli articoli su tante riviste e altro grande lavoro che sta dando ottimi frutti. Tanto impegno, tanta energia, e tanta fatica, che stanno dando ottimi risultati!»

Non manca il classico sassolino: «A quei pochi che fanno polemiche cibernetiche e pretestuose sui costi della promozione turistica, sull’Irpef, o sugli eventi rispondono i numeri, incontrovertibili: venticinquemila euro sono quelli già incassati in soli trenta giorni di apertura nel nuovo anno, di cui metà con pioggia e maltempo. Praticamente l’introito totale di un anno qualsiasi precedente al 2017. E permetteteci un grande grazie di cuore ai volontari preziosi della Pro Loco Bellano, che permettono di investire tutti questi fondi per l’Orrido e per Bellano».