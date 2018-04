Due milioni di euro per costruire il nuovo ostello. Ecco come sarà

Due milioni e duecentomila euro per completare l'Ostello della Gioventù nel quartiere di San Giovanni di Lecco. Come si apprende dal bando di gara emesso da Aler, valido fino al prossimo 17 maggio, la base d'asta della gara d'appalta è stata fissata in 2.236 milioni di euro; si conta di chiudere i lavori entro l'aprile 2020, tra seicento giorni.

Il cantiere, aperto nel 2006, vive da parecchi anni una fase di stanca; già pronto, invece, il logo che vi verrà affisso a lavori terminati. Come si apprende dalla relazione dell'architetto Saligari, i 3540 metri quadri di superficie verranno "riempiti" da 28 camere e 122 posti letto, disposti al primo piano; al piano terra troveranno invece spazio l'alloggio del Papà Albergatore, la cucina, il refettorio, gli uffici, le sale comuni, le scale, i bagni comuni, gli spazi per il personale, il deposito bagaglio e i magazzini.