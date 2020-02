Panino mio, quanto mi costi! Lecco in vetta alla speciale classifica, Trani chiude la fila

Da soli o con gli amici, in famiglia o anche in una pausa dal lavoro, il panino è uno dei pasti preferiti degli italiani. Eppure il prezzo di un pezzo di pane ripieno con una qualsiasi varietà di ingredienti può variare, e di molto, a seconda della zona d'Italia in cui lo si acquista. Secondo i dati del Rapporto Ristorazione 2019 della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, un panino comprato a Lecco può costare anche tre volte la cifra necessaria per il medesimo spuntino ordinato nella città di Terni. Nella città capoluogo, infatti, la media è di 4 euro e 96 centesimi contro 1 euro e 60 richiesti nel capoluogo umbro.

Panini, i prezzi città per città

Nei 148 mila bar della Penisola i prezzi variano (e non solo per il panino) anche in base alla collocazione degli esercizi, qualora siano nelle località turistiche, nelle grandi città, nei centri storici o magari nelle periferie. Nella classifica della Fipe, che spigola tra i capoluoghi di provincia, dopo quello di manzoniana memoria, si scorgono prezzi al di sopra dei 4 euro in altre città del nord: Reggio Emiliasi piazza al secondo posto in un ipotetico podio con 4,38 euro e Pordenone al terzo con 4,35 euro. Ancora sopra i 4 euro figurano Milano e Brescia (4,29 euro) e a pari merito Trento e Aosta con 4,06 euro. E se al costo di un panino si aggiunge quello di una bibita, o di un caffè il conto è presto fatto e il risparmio non è assicurato.

A Roma la classica rosetta, magari con salame o mortadella, pone la capitale a metà classifica con un prezzo medio di 3, 12 euro, un po' meno a Torino con 3,02 mentre decisamente meno si paga a Napoli 2,75 euro. A Verona, la romantica patria di Romeo e Giulietta, dove molte coppiette si accingono a trascorrere il San Valentino il prezzo sfiora i 3 euro (2,99). E sorprende, in positivo, il prezzo medio rilevato a Venezia: 'appena', si fa per dire, 3 euro e 50 centesimi.

Qual è (e dov'è) il panino meno costoso

Il panino imbottito meno costoso - come si diceva - si consuma invece nei bar di Terni, complice forse il famoso pane sciapo prodotto in zona, che costa in media 1,60 euro. Qui si può disporre anche di un'ampia gamma di salumi e formaggi umbri. E ancora, prezzi bassi in altre città del Centro Italia, a Lucca 1,71 euro e ad Arezzo 1,89 euro. Ma non sono tutte rose e fiori. I bar devono lottare per la sopravvivenza assediati come sono da una concorrenza "fuori controllo" di paninoteche, kebab, e 'finti' take away, tanto che Fipe parla di una concorrenza spesso associata ad "abusivismocommerciale". Negli ultimi 10 anni infatti il numero di questi esercizi si è impennato del + 54,7% nei centri storici delle grandi città del nord e minacciano gravemente bar e ristoranti tradizionali, al punto che nel settore si riscontra un elevato tasso di mortalità imprenditoriale. Dopo un anno chiude il 25% dei ristoranti; dopo 3 anni abbassa le serrande quasi un locale su due, mentre dopo 5 anni le chiusure interessano il 57% di bar e ristoranti.