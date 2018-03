Querelle Confcommercio-Valsecchi, altri "ribatti": «Politica? Solo per i nostri associati»

Dopo la risposta fornita dall'assessore Corrado Valsecchi alla nota di Confcommercio Lecco sul caro parcheggi in città, che penalizza i negozi e i bar allontanando cittadini e turisti dal centro, il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, torna sulla questione del salasso imposto con le nuove tariffe: «Nessuna polemica strumentale: abbiamo solo agito in modo legittimo, nell'alveo del modus operandi di una associazione di categoria, criticato questa scelta dell'Amministrazione motivando i nostri dubbi alla luce di quanto successo in queste prime settimane di incremento dei prezzi dei parcheggi e, nello stesso tempo, ribadito la proposta che abbiamo avanzato davanti all'assessore per arrivare a una soluzione dei problemi concreti».

Poi continua: «L'unica politica che fa Confcommercio Lecco è quella della tutela degli interessi degli associati. Il resto non ci riguarda. L'assessore può stare tranquillo: il sottoscritto non ha nulla di personale contro di lui nè tantomeno ha intenzione di fare politica attiva". Il problema del caro parcheggi resta pressante. "Il tema è molto sentito: i nostri associati sono molto preoccupati. Nasce da questo punto di partenza la nostra richiesta di incontrare l'assessore Valsecchi. Un incontro, avvenuto tre settimane fa e a cui hanno preso parte oltre al sottoscritto e al presidente Fipe Lecco Marco Caterisano anche i rappresentanti degli albergatori e dei ristoratori, nel quale abbiamo proposto di abbassare il costo della prima mezzora proprio per non penalizzare in particolare i pubblici esercizi».

Quindi conclude: «Se l'assessore ha ricevuto la solidarietà di alcuni commercianti se li tenga ben stretti. Quello che ribadiamo con forza come Confcommercio Lecco è la necessità di trovare una soluzione a questo incremento delle tariffe che sta facendo male ai nostri commercianti che rappresentiamo e che continuano a contattarci per protestare e per chiedere di intervenire presso l'Amministrazione Comunale. Quindi non possiamo che evidenziare ancora la disponibilità a un nuovo confronto nel merito per dare una risposta capace di tenere conto di tutte le esigenze in campo, sia quelle dei cittadini che quelle delle imprese».