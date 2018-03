Piscina in Valsassina, presentato il progetto: servono due milioni, palla ai Comuni

Alla presenza di circa 15 sindaci e delegati dei nostri comuni è stato presentato, nella serata di mercoledì 17 marzo, il progetto di fattibilità di un impianto natatorio in Valsassina. Trattasi di una proposta avanzata tempo fa da alcuni sindaci, cui è seguito uno studio di fattibilità non solo per la costruzione dell'impianto ma anche per le ipotesi gestionali.

La società selezionata (La Mercurio) ha elaborato un'ipotesi progettuale (che prevederebbe costi di investimento per circa 2 milioni) ma soprattutto ha fatto alcune ipotesi gestionali attraverso la valutazione dell'appetibilità per partner privati. I risultati (contenuti in un file allegato) sono stati confortanti sul fronte dell'alto interesse delle comunità locali (testate con indagini ad hoc) e della possibile individuazione di un gestore, in quanto il budget annuale risulterebbe positivo e quindi attraente. Resta il problema dell'investimento che, in mancanza di fondi, potrebbe essere ripartito sui comuni attraverso un canone annuale da versare al gestore selezionato che si occuperebbe dell'investimento.

«Siamo positivamente impressionati del prezioso lavoro svolto dai consulenti - ha dichiarato il Presidente della Comunità Montana Carlo Signorelli - la parola passa ora ai singoli comuni che dovranno valutare la disponibilità all'operazione. Se l'adesione fosse larga e si potessero reperire risorse non vincolate da altri enti per coprire parte dell'investimento la quota annuale dei comuni potrebbe essere di 5/6 euro per abitante all'anno, un costo non eccessivo per la funzione sociale, soprattutto nell'infanzia, che una piscina potrebbe svolgere».

La Comunità Montana continuerà il suo ruolo di coordinamento dell'iniziativa scrivendo anche ai sindaci non presenti, valutando la disponibilità di fondi esterni e quantificando nel prossimo mese le adesioni iniziali all'operazione.

