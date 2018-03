Presentato "Welness&Zero Taste": diciotto squadre si sfidano al CFPA di Casargo

E' stato presentato presso la Sala Consiliare della Provincia di Lecco, il 5° "Wellness&Zero Waste – Food&Beverage Contest", gara gastronomica internazionale in programma da martedì 13 a sabato 17 marzo al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente di APAF Nunzio Marcelli con i consiglieri Diego Combi e Pina Scarpa, il direttore di APAF Marco Cimino, alcuni rappresentanti della giuria: Luigi Gandola, Claudio Prandi, Carlo Pierato e Mauro Bolis.

Al Contest si sfideranno 18 squadre composte da 4 ragazzi (2 di cucina, 2 di sala/bar) e accompagnate dai rispettivi docenti: Castelnuovo Cilento (Salerno), Isola di Capri (Napoli), Randazzo (Catania), Sondrio e Casargo (Lecco), Alba Iulia (Romania), Sumy (Ucraina), Slagelse (Danimarca), Villepinte (Francia), Kaunas (Lituania), Sofia (Bulgaria), Debrecen (Ungheria), Jelgava (Lettonia), Chisinau (Moldova), Bled (Slovenia), Prievidza (Slovacchia), Moscow (Russia), Ouagadougou (Burkina Faso).

Inoltre saranno presenti in qualità di ospiti anche 4 delegazioni: Cina, Giappone, Estonia Russia - San Pietroburgo.

Martedì 13 marzo alle 18.00 nell’Aula Magna del CFPA di Casargo si svolgerà il Kick-off meeting, seguito alle 19.30 dalla cena di benvenuto.

Le squadre si sfideranno nei vari contest previsti tra mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 marzo; la giuria di cucina sarà composta dagli chef Luigi Gandola (presidente di Giuria), Claudio Prandi e Ciro Vitiello, la giuria di sala dai maitre Carlo Pierato e Luca Speroni, dall’esperto di comunicazione e marketing Mauro Bolis.

Sabato 17 marzo sono previsti anche due momenti speciali: l’Interactive class Italian risotto cooking lab - from the ground into the pot con gli chef Sergio Barzetti, Luigi Gandola, Claudio Prandi e Ciro Vitiello, il Seminar Wellness Italian gelato lab con Marco Gennuso del libero Istituto dell’Arte gelatiera.

Gran finale sabato 17 marzo alle 19.30 con la cena di gala e la cerimonia di premiazione.

Albo d’oro delle precedenti quattro edizioni disputate a Casargo:

2013: Zvolen (Slovacchia)

2014: Slagelse (Danimarca)

2016: Slagelse (Danimarca)

2017: Bled (Slovenia)

Presentazione

Partecipanti

Giuria

Programma

Regolamento

Patrocini e sponsor

Premi tecnici e trasversali