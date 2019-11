Qualità della vità: per "ItaliaOggi", Lecco migliora ma scende in classifica

Lecco torna (ancora) indietro, perdendo altre tre posizioni nella classifica sulla qualità della vita pubblicata dal settimanale "ItaliaOggi" sull'edizione di lunedì 18, stilata in base alle analisi dell’Università la Sapienza di Roma. Un salto a livelli complessivamente migliori rispetto a quelli del 2018 e dopo l'exploit del 2016, quando la nostra città si posizionò alla base della top five, ma non abbastanza per mantenere la posizione assoluta di un anno fa. In vetta ci sono Trento, Pordenone e Sondrio, che formano il nuovo trio in cima alla classifica, dove sono arrivate scalzando Bolzano e Belluno. Lecco scende anche nella classifica di Lombardia: oltre a Sondrio, infatti, migliorano anche Monza e Brianza (12^) e Mantova (16^). 742,84 i punti guadagnati da Lecco, comunque in lieve miglioramento rispetto ai 714,32 del 2018.

Lavoro in miglioramento, soffre l'ambiente

Rispetto allo scorso anno solare, Lecco scende in classifica, non andando oltre il trentaquattresimo posto, per quanto riguarda il parziale "Affari e Lavoro", peggiorando di ben otto posizioni il proprio posizionamento. Posizioni da metà graduatoria per quanto riguarda l'ambiente, la popolazione e il sistema salute, da altissima per istruzione, formazione e tenore di vita, mentre sono gravi le carenze sull'offerta per il tempo libero.

Questi i posizionamenti nei vari settori analizzati nella ricerca:

Affari e lavoro: 34esima posizione.

Ambiente: 57esima posizione.

Reati e sicurezza (accezione positiva, ndr): 15esima posizione.

Sicurezza sociale: 24esima posizione.

Istruzione e formazione: 8a posizione.

Popolazione: 40a posizione.

Sistema salute: 57esima posizione.

Tempo libero: 73esima posizione.

Tenore di vita: 5a posizione.

Questi, invece, i posizionamenti nei vari settori analizzati nella ricerca nel 2018:

Affari e lavoro: 26esima posizione.

Criminalità (accezione positiva, ndr): 8a posizione.

Disagio sociale (accezione positiva, ndr): 5a posizione.

Popolazione: 30a posizione.

Servizi finanziari: 16esima posizione.

Sistema salute: 55esima posizione.

Tempo libero e turismo: 75esima posizione.

Tenore di vita: 55esima posizione.

Gallery