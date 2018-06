Saldi estivi, nel Lecchese al via le vendite scontate da sabato 7 luglio

Anche se alcuni negozi e catene hanno già iniziano a invogliare la clientela agli acquisti, anticipando i saldi, con svendite e sconti, i ribassi stagionali in Lombardia inizieranno ufficialmente sabato 7 luglio.

Secondo quanto stabilito dalla delibera regionale del 14 dicembre 2011, n. IX/2667, la data di inizio per i saldi estivi è fissata per il primo sabato del mese di luglio.

Regione Lombardia, nella normativa, ricorda i diritti dei clienti e gli obblighi dei commercianti, che sono tenuti ad "esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso", mentre è "invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso".

"L’operatore commerciale - spiega la Regione - ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale".

Naturalmente, "se il prodotto risulta difettoso, il consumatore - specifica il Pirellone - può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare".