È Montevecchia il comune più ricco in provincia, Lecco nono capoluogo in Italia

È Montevecchia il comune più ricco della provincia di Lecco. Anzi, per essere precisi, il più produttivo. Con i suoi 29.810 euro di reddito pro capite prodotti da 1.952 contribuenti, la piccola perla della Brianza è in cima alla classifica davanti a Imbersago ed Ello. Le entrate per persona in provincia ammontano invece a 22.422 euro.

I dati sono stati diffusi ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sui redditi del 2018, ed evidenziano che in Italia il reddito imponibile pro capite (al netto delle eventuali detrazioni) è di circa 20mila euro, con un incremento di 500 euro rispetto al 2017 (+ 2,8%). Le cifre sono rappresentate in una Mappa interattiva Comune per Comune su Tableau. Sempre più evidenti, purtroppo, le spaccature tra Nord e Sud del Paese.

Per quanto riguarda i comuni capoluogo di provincia, Lecco si piazza nella top ten nazionale: con i suoi 25.499 euro pro capite, la nostra città è infatti al nono posto, proprio davanti a Roma. Nelle prime quattro posizioni troviamo altrettanti capoluoghi lombardi, Milano, Monza, Bergamo e Pavia.

Pagnona fanalino di coda

La ricchezza nella nostra provincia risulta così distribuita: venti comuni sopra i 24mila euro, per lo più situati in Brianza; la percentuale più alta di paesi, ben 45, nella fascia tra i 21mila e i 24 mila euro pro capite; 15 tra i 18mila e i 21mila, soltanto cinque tra i 15mila e i 18mila.

Come detto, Montevecchia svetta su tutti, mentre in fondo alla graduatoria di reddito troviamo Pagnona con 15.345 euro (e 264 contribuenti). Sono quindici i comuni sotto la soglia dei 20mila euro pro capite, per lo più geograficamente situati tra lago, Alta Valsassina e Valvarrone, a testimoniare una netta differenza con la parte più a sud del territorio, in Brianza.

La classifica nazionale

Il reddito più alto si è registrato in provincia di Milano, a Basiglio, dove il dato pro capite del 2018 è di 45.645 euro. Il comune milanese ha confermato il primato già conquistati nel 2017. Alle sue spalle Lajatico, Pisa, che sale di una posizione, 45.080 euro. Al terzo posto Tremezzina (Como) che compie un balzo stratosferico dalla posizione 1.897 con 45.033 euro pro capite.

Negli ultimi posti della classifica si posizionano i piccoli Comuni di confine Cavargna (Co), Val Rezzo (Co) e Valle Cannobina (VB) con un reddito medio rispettivamente di 5.800, 6.633 e 6.792 euro probabilmente dovuto all'economia transfrontaliera.

Tutti i comuni lecchesi