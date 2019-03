Reddito di cittadinanza: attivato un numero di telefono per richiedere informazioni

Dopo aver dedicato due giornate informative sul Reddito di cittadinanza, il Centro per l’impiego della Provincia di Lecco fornirà un servizio di assistenza telefonica con un operatore dedicato per fornire a tutti gli interessati le informazioni più approfondite. Lo sportello telefonico sarà attivo dal 14 marzo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0341 295531.

Reddito di cittadinanza: è il giorno zero

E' il D-day per il reddito di cittadinanza. Da oggi parte la procedura per presentare la domanda per l'assegno. L'Isee non deve superare i 9.360 euro. I nodi da sciogliere restano ancora molti. Intanto i CAF sono intasati da giorni e le Poste preparano un piano anti caos: presidi delle forze dell’ordine per evitare problemi. E un suggerimento: presentarsi agli sportelli secondo l'ordine alfabetico.

«Oggi è ancora presto per capire cosa succederà. Tra venti giorni ne riparleremo». A dirlo ai microfoni di Today è Antonio Esposito, amministratore del CAF CONF.A.S.I Srl. La domanda del reddito è gratuita, grazie ad una convenzione tra i CAF e l’INPS: «Per avere il reddito basta un’autocertificazione ma attenzione perché qualora ci fossero dichiarazioni mendaci si rischiano fino a 6 anni di carcere».

Tra incertezze e dubbi, i cittadini si accalcano nei Centri di Assistenza Fiscale e agli uffici postali. Un battesimo di fuoco per un provvedimento targato Cinque stelle, guardato con sospetto dai suoi detrattori. Le prossime tappe: entro la fine di marzo la raccolta delle domande. Dal 25 marzo al 15 aprile, l’invio dei moduli all’INPS e poi, dal 15 al 30 aprile, l’Istituto di previdenza valuterà l’idoneità o meno al reddito.