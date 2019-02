Risorse ai Comuni per piccole opere pubbliche: «Enti locali e imprese si incontrano»

«Promuovere il lavoro a chilometro zero». Così il segretario di Confartigianato Lecco Vittorio Tonini ha sintetizzato l'opportunità prevista nella Legge di Bilancio 2019: risorse ai Comuni per la realizzazione di piccole opere. La somma destinata al Lecchese ammonta a 4,6 milioni di euro, con una ripartizione proporzionale al numero di abitanti e alla grandezza del comune (come illustrato nella tabella sottostante).

Gli interventi, per poter usufruire dello stanziamento, devono avere le seguenti caratteristiche:

riguardare gli edifici o il patrimonio comunale;

consistere in interventi di manutenzione straordinaria;

essere finalizzati alla messa in sicurezza.

Dunque strade e viabilità, illuminazione pubblica, videosorveglianza, scuole, e non solo (qui l'elenco complessivo).

Appalti: affidamento diretto sotto i 150mila euro

La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018 art. 1 comma 912) introduce inoltre deroghe alle modalità di affidamento di lavori sotto-soglia previste dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici. Tali deroghe valgono solo per il 2019 e riguardano solo gli appalti di lavori (sono esclusi quelli per servizi e forniture). Gli elementi di novità sono:

Innalzamento fino a 150 mila euro della soglia di importo entro la quale si può procedere mediante affidamento diretto, ma viene richiesta la previa consultazione di tre operatori economici;

Riduzione da 15 a 10 del numero degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo compreso tra 150 mila e 350mila euro.

Di Maio annuncia riduzione tariffe Inail

Un ulteriore motivo di soddisfazione di Confartigianato è la riduzione delle tariffe Inail, scaturita dall'incontro del ministro Luigi Di Mario con i vertici dell'associazione. «È un nostro cavallo di battaglia - ha spiegato il presidente Daniele Riva - Per noi è un grande successo. Non conosciamo ancora le aliquote ma le prime previsioni sono positive».

L'incontro in programma martedì 5 marzo

Martedì 5 marzo alle ore 19 il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva incontrerà Arnaldo Redaelli, presidente nazionale di Confartigianato Edilizia, il consulente tecnico Anaepa Federica Colombini e il presidente Anci Lombardia Virginio Brivio per illustrare tutti i dettagli dell'importante opportunità. «Metteremo in contatto due mondi, gli enti locali e le imprese - prosegue Riva - Vogliamo cogliere l'occasione per esortare i Comuni a sfruttare questa possibilità da non lasciare cadere.

Ripartizione dei contributi

Comuni fino 2.000 abitanti Contributo 40.000 euro Morterone, Parlasco, Sueglio, Crandola Valsassina, Vendrogno. Dorio, Pagnona, Margo, Moggio, Cassina Valsassina, Taceno, Valvarrone, Erve, Varenna, Esino Lario, Casargo, Perledo, Cortenova, Ello, Oliveto Lario, Barzio, Carenno, Cremeno, Colle Brianza, Cremella, Suello, Monte Marenzo, Pasturo, Introbio. Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti Contributo 50.000 euro Viganò, Lierna, Santa Maria Hoè, Pescate, Primaluna, Premana, Annone di Brianza, Sirone, Cesana di Brianza, Barzago, Imbersago, Garbagnate Monastero, Dolzago, Castello di Brianza, Dervio, Montevecchia, Garlate, Sirtori, Vercurago, Airuno, Bulciago, Rogeno, Bellano, Abbadia Lariana, Bosisio Parini, Valgreghentino, Molteno, Nibionno, Civate, Paderno d’Adda, Cernusco Lombardone, Ballabio, Monticello Brianza, Malgrate, Cassago Brianza, Brivio, La Valletta Brianza, Osnago, Costa Masnaga, Lomagna. Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti Contributo 70.000 mila euro Barzanò, Calco, Verderio, Robbiate, Olgiate Molgora, Olginate, Colico, Galbiate, Missaglia, Oggiono. Comuni da 10.000 a 20.000 abitanti Contributo 100.000 euro Mandello del Lario, Valmadrera, Casatenovo, Calolziocorte, Merate.

