Rodacciai, siglato il nuovo contratto aziendale: staffetta generazionale, welfare, solidarietà

Un contratto che ribadisce l’importanza del progetto Rodacciai Academy e che punta a valorizzare l’esperienza dei tecnici e degli operai specializzati della Società leader nella lavorazione dell’acciaio: è uno dei temi principali del nuovo contratto integrativo siglato in Rodacciai insieme al consolidato welfare aziendale, già presente nel 2016.

E' attraverso il trasferimento di questo invidiabile know how alle nuove generazioni, nel percorso consolidato di Rodacciai Academy, che si prepara il futuro di una realtà industriale, quella di Rodacciai, in continua evoluzione. Questa possibilità viene confermata e ampliata nel nuovo contratto che introduce anche un nuovo pacchetto di misure per i propri dipendenti.

Le novità del contratto

Confermato il Conto Welfare Individuale, su cui confluisce una quota del premio aziendale, usufruibile per l'acquisto esentasse di beni e servizi, disponibili sull’apposita piattaforma internet. Il nuovo contratto migliora quanto previsto dal CCNL disponendo che l’utilizzo dei crediti non sia vincolato alla scadenza del 31 maggio dell’anno successivo.

Crescono i permessi per il diritto allo studio, con un pacchetto di 24 ore aggiuntive, riconoscendo la necessità di agevolare ed incrementare il livello culturale del personale. Allo stesso modo vengono incrementati i congedi per la formazione individuale, considerando retributivi ulteriori cinque giorni dedicati alle attività inerenti a cicli di studio ordinari (scuola obbligo, secondo grado, laurea) .

Una delle novità socialmente utili è rivolta ai papà che, nel giorno più importante ovvero quello della nascita del proprio figlio, avranno riconosciuta la giornata retribuita, in aggiunta ai congedi parentali già previsti dalla normativa. Nel documento viene stabilito anche un contributo di solidarietà a fronte del decesso del dipendente e viene migliorato il meccanismo del sistema incentivante.

I commenti dopo la firma

«I contenuti di questo accordo, che sono stati elaborati con cura insieme alla componente della RSU aziendale , sono di grande attualità, soprattutto per le tematiche sociali e culturali che sono state largamente condivise – sottolinea Mauro Califano, Direttore del Personale in Rodacciai Spa - Un plauso va a tutti coloro che stanno contribuendo fattivamente alla crescita di questa peculiare filosofia aziendale che, pur rivolta a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi in un mercato altamente competitivo, pone particolare attenzione alle tematiche sociali e di welfare».

«La risorsa umana è un elemento imprescindibile per il successo, quest’ultimo è connesso ai molteplici aspetti, culturali , economici , sociali, tutti presenti nel nostro contratto di secondo livello – conclude il Direttore - Innovazione e creatività risultano pertanto una naturale conseguenza».

