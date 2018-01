Shabu Lecco - Japanese Fusion Restaurant

Il ristorante Shabu di Lecco si sviluppa nel pieno del contesto cittadino, in una zona di facile parcheggio. Offre un menù variegato con piatti della tradizione giapponese oltre a stuzzicanti portate sushi con elementi fusione e contaminazioni territoriali. Spaziando tra cibi caldi e crudi, gli ingredienti del lecchese e della Valtellina si incontrano con i sapori e le preparazioni orientali.

Come Japanese Fusion Restaurant a Lecco è possibile cenare e pranzare con la formula Open Sushi: ogni persona al tavolo può ordinare per un massimo di 3 volte, con limite di 4 portate per ordine, al prezzo fisso di 26€ a cena e 15€ a pranzo.

Shabu Lecco è uno dei ristoranti del Franchising Shabu diffuso su tutto il territorio nazionale e tra i più affermati brand di ristorazione fusion / giapponese in Italia.

In collaborazione con l'architetto Glauco Galavotti e la Ballabio Contract&Furnitures, la decisione del Brand è stata quella di ricreare nell'ambiente del Lago di Como lo stesso concetto di eleganza informale giù sperimentato nelle location "urbane".

Supportato dall'arredamento minimal chic, e dal concept di cucina moderno e raffinato, mira ad essere un punto di riferimento per tutta la provincia. Il ristorante, oltre alla formula Open Sushi, offrirà anche servizio take away e consegna a domicilio, unito a uno speciale servizio per quanto riguarda le barche.

Shabu Lecco

Via Gorizia 5, Lecco

Aperto tutti i giorni

Pranzo 12.00 / 14.30

Take away e aperitivo dalle 18.00

Cena 19.30 / 23.00

Cocktail fino a mezzanotte

Tel. 034 1081031

Mail lecco@shabufusion.it