Giovedì sera parte "Shopping di Sera", classica dell'estate lecchese

C’è grande attesa per l'avvio di Shopping di Sera: giovedì 21 giugno i commercianti di Lecco torneranno ad aprire "fuori orario" per permettere a lecchesi e turisti di fare acquisiti sotto le stelle. L'edizione 2018 di Shopping di Sera, evento organizzato da Confcommercio Lecco, prevede sei giovedì di aperture straordinarie coordinate dalle ore 21: si parte appunto il 21 giugno e si finisce il 26 luglio.

Il primo giovedì di negozi aperti per Shopping di Sera 2018 prevede diverse iniziative in centro Lecco. Doppio appuntamento presso la Libreria Volante di via Bovara: per l’evento “Letti di notte: la notte bianca delle librerie italiane” alle ore 19 match di improvvisazione letteraria aperto a tutti, mentre alle ore 21 presentazione di “Tina, la rivistina”, la rivista di letteratura di B. Bianchi a cura di Matteo B. Bianchi. Sempre all’interno dell’evento “Letti di notte” e sempre alle ore 21 presso la Libreria Cattaneo di via Roma spazio a “Leggere rende liberi: racconti di mafia” in collaborazione con l’Istituto Leopardi di Lecco. Il quarto appuntamento letterario del primo giovedì di Shopping di Sera 2018 si terrà invece alle ore 21.15, alla Libreria Ibs+Libraccio in via Cavour: Germana Marini presenterà il libro “Gli abissi dell’anima” (Carabba editore), in collaborazione con la Consulta femminile della città di Lecco. Da segnalare inoltre dalle 21 in piazzetta Isolago un momento musicale, a cura dei commercianti dell’Isolago. Infine alle ore 21.30 in piazza Garibaldi proiezione del video di "La montagna a 360°"; l'iniziativa è promossa da Comune di Lecco, Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.

Le locandine di Shopping di Sera 2018 e i volantini che promuovono i negozi aderenti sono stati distribuiti negli scorsi giorni in centro Lecco. Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).