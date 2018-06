Regione verso "si" allo skipass gratuito per gli Under 16

«Una misura che darebbe un grosso impulso alla promozione e valorizzazione turistica delle nostre montagne». Così Lara Magoni, esponente di Fratelli d’Italia ed assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e Moda, commenta l’emendamento al Piano Regionale di Sviluppo approvato questa mattina in I Commissione che apre alla possibilità di istituire lo skipass gratuito per i ragazzi tra i 4 e i 16 anni in tutto il territorio della Lombardia.

«Esprimo particolare apprezzamento – aggiunge Lara Magoni - per un emendamento che andrà a sostenere concretamente il comparto montano lombardo dalle Alpi alle Prealpi, in accordo con gli enti locali e i gestori degli impianti. D’altronde, l’attenzione verso la montagna si è mostrata sin da subito nella volontà del Presidente Fontana con un assessorato ad hoc, avvalendosi del nostro assessorato per la promozione del turismo e marketing territoriale».

«Da vice campionessa del mondo di sci – conclude l’assessore regionale - non posso che accogliere con favore questa proposta. Lo skipass gratuito sino ai 16 anni rappresenterebbe un investimento politico ed economico di grande spessore proprio perché permetterebbe a Regione Lombardia di promuovere non solo lo sport tra gli adolescenti, ma il complesso dell’offerta turistica della Lombardia, dal lago alle montagne sino alle città d’arte».