Comuni lecchesi: dal Governo arrivano 1,8 milioni di euro, 256mila al capoluogo

A partire da oggi, lunedì 30 marzo, tutti i Comuni d’Italia riceveranno la loro parte dei 400 milioni di euro, annunciati dal Governo e distribuiti tramite un’ordinanza della Protezione Civile per far fronte ai bisogni della famiglie più bisognose. I soldi verranno destinati a finanziare i buoni spesa per le famiglie e a tamponare l’emergenza Coronavirus. Una risorsa in più rispetto a quelle già previste, stanziata grazie al nuovo dpcm.

Spetterà ai sindaci, tramite i Servizi Sociali, individuare i nuclei a cui destinare i singoli contributi. A ciascun comune il contributo spettante non potrà essere inferiore a 600 euro. Inoltre, per i comuni che soffrono da più tempo l’emergenza Covid-19, è stato raddoppiato il contributo.

Il contributo per i comuni delle provincia di Lecco sarà, in totale, di 1.798.352 euro.

L'Onorevole Giovanni Currò ha definito il provvedimento: «Un altro primo atto di vicinanza a chi è in difficoltà, coinvolgendo i sindaci, operatori sul campo che conoscono caso per caso i nuclei familiari in difficoltà. A coloro che avanzano polemiche, faccio solo notare che non per forza devono cedere a ordini di scuderia per appartenenza politica, anzi sarebbe atto di responsabilità. Per fortuna ci sono tantissimi sindaci del territorio che nel loro silenzio operoso hanno compreso il momento di eccezionale emergenza e hanno aderito all’appello di tutte le istituzioni di essere tutti uniti per sconfiggere il Covid-19».

In conclusione il deputato ha lanciato un appello ai sindaci della provincia di Lecco, ringraziandoli e rinnovando la propria disponibilità a qualsiasi necessità di aiuto o chiarimento: «A tutti sindaci del territorio rivolgo un sentito grazie e la mia disponibilità a far costantemente da ponte verso le istituzioni centrali, come sempre fatto dall'inizio del mio mandato, senza alcuna distinzione di colore politico e sempre al servizio del territorio. Uniti ce la possiamo fare».

ENTE POP Quota a) Quota b) Contributo spettante ABBADIA LARIANA 3.205 16.991,51 - 16.991,51 AIRUNO 2.856 15.141,27 - 15.141,27 ANNONE DI BRIANZA 2.303 12.209,50 - 12.209,50 BALLABIO 4.049 21.466,03 - 21.466,03 BARZAGO 2.399 12.718,45 - 12.718,45 BARZANÒ 5.081 26.937,25 - 26.937,25 BARZIO 1.306 6.923,84 - 6.923,84 BELLANO 3.481 18.454,74 - 18.454,74 BOSISIO PARINI 3.407 18.062,43 - 18.062,43 BRIVIO 4.594 24.355,39 - 24.355,39 BULCIAGO 2.932 15.544,19 688,39 16.232,58 CALCO 5.413 28.697,37 - 28.697,37 CALOLZIOCORTE 13.867 73.516,79 - 73.516,79 CARENNO 1.452 7.697,87 858,78 8.556,65 CASARGO 829 4.395,00 965,48 5.360,47 CASATENOVO 13.111 69.508,81 - 69.508,81 CASSAGO BRIANZA 4.370 23.167,83 - 23.167,83 CASSINA VALSASSINA 515 2.730,31 - 2.730,31 CASTELLO DI BRIANZA 2.598 13.773,46 - 13.773,46 CERNUSCO LOMBARDONE 3.869 20.511,75 - 20.511,75 CESANA BRIANZA 2.379 12.612,42 - 12.612,42 CIVATE 3.801 20.151,25 - 20.151,25 COLICO 7.921 41.993,69 - 41.993,69 COLLE BRIANZA 1.740 9.224,72 - 9.224,72 CORTENOVA 1.167 6.186,93 - 6.186,93 COSTA MASNAGA 4.782 25.352,08 - 25.352,08 CRANDOLA VALSASSINA 257 1.362,50 64,27 1.426,77 CREMELLA 1.711 9.070,98 - 9.070,98 CREMENO 1.627 8.625,64 21,10 8.646,75 DERVIO 2.592 13.741,65 - 13.741,65 DOLZAGO 2.549 13.513,69 - 13.513,69 DORIO 316 1.675,29 - 1.675,29 ELLO 1.219 6.462,61 - 6.462,61 ERVE 704 3.732,30 252,08 3.984,38 ESINO LARIO 766 4.061,00 118,00 4.179,00 GALBIATE 8.513 45.132,21 - 45.132,21 GARBAGNATE MONASTERO 2.521 13.365,24 - 13.365,24 GARLATE 2.722 14.430,86 - 14.430,86 IMBERSAGO 2.485 13.174,39 - 13.174,39 INTROBIO 1.993 10.566,02 - 10.566,02 LA VALLETTA BRIANZA 4.716 25.002,18 - 25.002,18 LECCO 48.333 256.240,50 - 256.240,50 LIERNA 2.115 11.212,81 - 11.212,81 LOMAGNA 5.068 26.868,33 - 26.868,33 MALGRATE 4.373 23.183,74 - 23.183,74 MANDELLO DEL LARIO 10.256 54.372,84 - 54.372,84 MARGNO 367 1.945,67 110,62 2.056,29 MERATE 14.891 78.945,59 - 78.945,59 MISSAGLIA 8.712 46.187,23 - 46.187,23 MOGGIO 491 2.603,07 - 2.603,07 MOLTENO 3.593 19.048,52 - 19.048,52 MONTE MARENZO 1.888 10.009,35 - 10.009,35 MONTEVECCHIA 2.699 14.308,92 - 14.308,92 MONTICELLO BRIANZA 4.174 22.128,73 - 22.128,73 MORTERONE 33 600,00 - 600,00 NIBIONNO 3.702 19.626,39 915,18 20.541,57 OGGIONO 9.152 48.519,91 - 48.519,91 OLGIATE MOLGORA 6.509 34.507,88 - 34.507,88 OLGINATE 7.039 37.317,71 - 37.317,71 OLIVETO LARIO 1.219 6.462,61 - 6.462,61 OSNAGO 4.750 25.182,43 - 25.182,43 PADERNO D'ADDA 3.805 20.172,45 - 20.172,45 PAGNONA 351 1.860,85 699,09 2.559,94 PARLASCO 134 710,41 - 710,41 PASTURO 1.986 10.528,91 2.517,61 13.046,51 PERLEDO 914 4.845,63 - 4.845,63 PESCATE 2.221 11.774,77 - 11.774,77 PREMANA 2.229 11.817,19 1.294,37 13.111,55 PRIMALUNA 2.263 11.997,44 408,91 12.406,35 ROBBIATE 6.386 33.855,79 - 33.855,79 ROGENO 3.127 16.577,99 - 16.577,99 SANTA MARIA HOÈ 2.169 11.499,09 - 11.499,09 SIRONE 2.309 12.241,31 - 12.241,31 SIRTORI 2.824 14.971,62 - 14.971,62 SUEGLIO 162 858,85 250,96 1.109,82 SUELLO 1.760 9.330,75 - 9.330,75 TACENO 534 2.831,04 191,30 3.022,33 TORRE DE' BUSI 2.126 11.271,13 139,34 11.410,47 VALGREGHENTINO 3.428 18.173,76 - 18.173,76 VALMADRERA 11.491 60.920,27 - 60.920,27 VALVARRONE 547 2.899,96 552,33 3.452,28 VARENNA 729 3.864,84 - 3.864,84 VERCURAGO 2.821 14.955,71 - 14.955,71 VERDERIO 5.619 29.789,49 - 29.789,49 VIGANÒ 2.089 11.074,97 - 11.074,97