Giuseppina Cogliardi è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil Lecco. Con il 75,5% dei voti favorevoli l'Assemblea generale provinciale della categoria dei pensionati ha eletto colei che succede a Marco Brigatti, entrato nella segreteria della Cgil Lecco poche settimane fa.

Valmadrerese, insegnante, ha lavorato nelle scuole elementari, poi alla scuola per stranieri e quindi in carcere. Nel mentre ha partecipato alla vita sindacale nel direttivo della Sns Cgil. Pensionata dal 2005, ha portato avanti esperienze politiche e ha fatto volontariato nello Spi, prima a Oggiono e poi a Lecco. Dopo l'esperienza nella segreteria di Brigatti ora prende il suo posto.

«Lavorerò con grande entusiasmo - afferma Cogliardi - senza mai risparmiarmi. Ringrazio il mio predecessore per tutto ciò che ha fatto per la categoria». «Pinuccia è sorretta da forti motivazioni e da una conoscenza superiore alla mia dei meccanismi di questo territorio - afferma Brigatti - Con le sue competenze sarà in grado di abbracciare le tante nuove sfide dello Spi e mantenere l'equilibrio delicato tra continuità e rinnovamento».

All'assemblea hanno partecipato anche il segretario generale della Camera del lavoro di Lecco Diego Riva, il segretario organizzativo dello Spi Cgil nazionale Stefano Landini e il segretario generale dello Spi Cgil Lombardia Valerio Zanolla.

Gallery