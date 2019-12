Lombardia e stipendi: Lecchese fuori dalla top ten, Milano al vertice della classifica

Come spesso è accaduto, la Lombardia si conferma al vertice delle regioni più ricche d'Italia, questo anche per quanto rigurda la voce "stipendi": la media degli stipendi lombardi è di oltre 7 punti superiore al dato nazionale, prima in graduatoria davanti al Trentino Alto Adige (per poche centinaia di euro l’anno) e al Lazio. Le regioni dove gli stipendi sono i più bassi sono tutte al sud e isole: all’ultimo posto la Basilicata, con oltre 16 punti in meno sulla media nazionale, poi Calabria, Sicilia, Molise e Sardegna. E la provincia di Brescia? Nella graduatoria regionale è al penultimo posto, mentre a livello nazionale è appena sotto la media. Sintomi di una realtà produttiva ancora poco concentrata, dove le imprese sono piccole e i salari dunque più bassi.

E’ questo quanto emerge dall’ultimo Geography Index dell’Osservatorio JobPricing, quest’anno in collaborazione con Spring Professional, che analizza e valorizza le differenze retributive tra le varie regioni e province italiana, analizzando i dati di circa 900mila utenti: le classifiche tengono conto della cosiddetta Ral, la Retribuzione annua lorda.

Gli stipendi in Lombardia

La Lombardia, come detto, è ancora la regione d’Italia dove gli stipendi sono i più: la Retribuzione annua lorda media è di 31.472 euro, davanti a Trentino Alto Adige (31.136 euro), Lazio (30.353 euro), Emilia Romagna (30.305 euro) e Liguria (29.809 euro). I vicini del Veneto sono al settimo posto, dietro al Piemonte, con 29.473 euro (lordi) pro-capite l’anno.

Restando in regione, è Milano la provincia dove gli stipendi sono più alti: 33.948 euro, quasi 8 punti in più rispetto alla media regionale, e addirittura 16 punti in più rispetto alla media nazionale (che è di 29.358 euro l’anno). Seguono la provincia di Monza e Brianza (31.668 euro) e la provincia di Como(30.176 euro), poi Varese (30.073 euro), Lecco (29.973 euro), Lodi (29.709 euro), Bergamo (29.616 euro), Cremona (29.107 euro), Pavia (29.090 euro), Mantova (29.034 euro), Brescia (28.611 euro) e infine Sondrio (28.378).

Stipendi, la classifica delle province italiane: Milano al top

Per quanto riguarda le province Milano resta in prima posizione anche su scala nazionale, grazie a una RAL di 33.948 € con la quale il capoluogo lombardo stacca di quasi 2mila euro la seconda in classifica e di quasi 4600 euro la media nazionale. Si scambiano il secondo e il terzo posto: Conquista l’argento Bolzano (RAL di 32.088 €) scavalcando Monza-Brianza che quest’anno si accontenta di un bronzo (RAL 31.688 €). Scalata verticale per Salerno che guadagna 15 posizioni in classifica: Salerno registra il trend positivo più importante e si posiziona in 55° posizione con una RAL di 27.519€ (comunque ancora sotto la media nazionale). A seguire, sono di Chieti e Teramo le performance migliori (salgono di tredici posizioni e si posizionano rispettivamente in 64° e 72° posizione.

In picchiata Viterbo che perde 15 posizioni: Precipita in 90° posizione con una RAL di 25.676 € e 12.3 punti percentuali in meno alla media di mercato. A seguire Lucca e Bari (-14 posizioni per Lucca che scende in 44° posizione e -13 posizioni per Bari che scende in 76°). Entra nella top 10 Trieste che guadagna 6 posizioni, esce Lecco che ne perde 8: Trieste con 31.262 raggiunge il 7° posto in classifica, mentre Lecco con 29.973 si ritrova in 17^ posizione. Sono tutte al sud le province con le retribuzioni più basse: partendo dall’ultima in classifica (Nuoro, posizione 107) e risalendo, si incontra una provincia non del Sud solo dopo 25 posizioni (Fermo, posizione 82).