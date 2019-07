Comunità Montana: 22 comuni valsassinesi aderiscono al Suap

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in gestione associata ha preso avvio regolarmente il 1 luglio con l'adesione di 22 comuni e la collaborazione operativa della Camera di Commercio. Nei primi 12 giorni sono state protocollate 36 pratiche di 12 comuni aderenti, le più numerose pervenute da Bellano (7), Ballabio e Perledo (5) e Premana (4).

Il Sito istituzionale è stato implementato con una pagina dedicata all’indirizzo www.valsassina.it/pagina.php?id=563 unitamente al collegamento con il sistema di pagamento pagoPA al link www.valsassina.it/pagopa-inizio.php. Nella pagina dedicata sono

illustrate le modalità di inoltro delle pratiche, i diritti di segreteria, i contatti, gli orari e le FAQ; c'è l’attività di implementazione con video tutorial e sportello on line con possibilità di compilazione di un format per l’inoltro automatico di quesiti specifici. Nei primi 12 giorni di attività sono state presentate al nuovo SUAP attraverso la piattaforma “impresainungiorno” ben 36 pratiche, con riscontro ed inoltro delle stesse nei 5 giorni previsti dalla Linee Guida Operative definite con Camera di Commercio e Digicamere. Unica criticità riscontrata riguarda le tempistiche delle pratiche per le manifestazioni estive. A riguardo si raccomanda la presentazione delle richieste con congrua tempistica, soprattutto quando si richiede la deroga per i limiti acustici.

"Siamo lieti di avere mantenuto i tempi previsti - ha sottolineato il Presidente della CM Carlo Signorelli - dando avvio a un servizio innovativo che libera i comuni aderenti da impegni gravosi, accorcia i tempi e migliora l'efficienza amministrativa. Si pensi che la risposta media alle prime pratiche pervenute è stata di sole 48 ore. Grazie ancora a tutti i nostri dipendenti che hanno reso possibile il progetto ed in particolare alla dottoressa Giulia Vetrano e all'Ing. Davide Maroni nonchè alla Camera di Commercio che ha accettato con noi questa sfida che consideriamo uno dei più importanti successi della nostra amministrazione".