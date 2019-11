Per i cittadini residenti nei comuni della Comunità Montana la voglia di montagna è... “scontata”

Una notizia positiva per tutti i cittadini residenti sul territorio amanti della montagna ed in particolare dello sci: la Comunità Montana ha raggiunto un accordo con ITB – Imprese Turistiche Barziesi, volto ad ottenere la possibilità di sottoscrivere tessere stagionali agevolate per adulti, per ragazzi e bambini residenti nei Comuni della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino, Riviera (valide su tutti gli impianti di risalita gestiti nel Comprensorio Bobbio-Valtorta) con la finalità di continuare ad incentivare l’utilizzo degli impianti di risalita presenti.

Tale promozione, valida per la stagione invernale 2019/20 ed attivabile entro il 30 novembre 2019 rivolgendosi direttamente alla ITB esibendo un documento in corso di validità, propone tariffe per residenti che vanno dai 399,00 euro per la fascia adulto, ai 322,00 euro per la fascia junior 13-18 anni fino ad arrivare ai 136,00 euro per la fascia bimbo 0-12 anni.

Soddisfazione è stata espressa da parte dell’Amministrazione della Comunità Montana per la raggiunta intesa, che va a beneficio di tutti i residenti dei comuni appartenenti alla Comunità Montana. Esprime inoltre sinceri ringraziamenti alla società IBT per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio.

Riepilogo tariffe e modalità di adesione

Tale promozione sarà attiva esclusivamente fino al 30 novembre 2019 e tutte le tessere saranno rilasciate ai richiedenti residenti previa esibizione di documenti identificativi in corso di validità (non saranno accettate autocertificazioni).

Il rilascio di tutte le tessere presuppone il pagamento di una cauzione e in caso di successiva riemissione il pagamento di € 30,00.