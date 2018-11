Trenord, solita raffica di sconti: sedici direttrici interessate

Nel mese di settembre 2018 i treni delle sottoelencate direttrici del Servizio ferroviario regionale non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal Contratto di Servizio. Gli abbonati di queste direttrici potranno pertanto acquistare l'abbonamento mensile di DICEMBRE 2018 con lo sconto del 30% oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il Bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Per l'attribuzione del Bonus sulle tratte appartenenti a più direttrici e per gli abbonamenti sui quali si applica, si invita a consultare la sezione ''Bonus" (Allegato 6) e "l'Art.40" delle Condizioni Generali di Trasporto Trenord [clicca qui].

Per consultare l'indice di affidabilità di tutte le direttrici del mese di settembre 2018 clicca qui.

Le direttrici scontate del 30%

NUMERO DIRETTRICE 06 Chiasso-Como-Monza-Milano 11 Lecco - Bergamo - Brescia 12 Bergamo - Carnate - Milano 13 Seregno - Carnate 15 Bergamo - Pioltello - Milano 16 Cremona - Treviglio 17 Verona - Brescia - Treviglio - Milano 18 Brescia - Piadena - Parma 19 Brescia - Cremona 21 Piacenza - Lodi - Milano 22 Alessandria - Pavia - Milano 23 Stradella - Pavia - Milano 29 Voghera - Piacenza 33 37 Asso - Seveso - Milano Mariano/Camnago - Seveso - Milano 39** Lecco - Carnate - Milano



NOTE

**Il Bonus è applicato sulle tratte da Lecco a tutte le stazioni fino ad Arcore. Le tratte Lecco-Monza e Lecco-Milano non rientrano nel Bonus in quanto appartenenti alla direttrice Tirano-Sondrio-Lecco-Milano (Dir. 7), come specificato nelle Condizioni di Trasporto Trenord [clicca qui].