Finti tecnici del gas, Lario Reti alza il tiro: "ecco come riconoscere i nostri tecnici"

Il Gruppo Lario Reti – composto da Lario Reti Holding, Lario Reti Gas e ACEL Service – a seguito di numerose e recenti segnalazioni di tentativi di frode, suggerisce alla clientela alcune semplici ed efficaci regole per riconoscere i propri operatori tecnici:

• Il Gruppo Lario Reti non effettua vendita porta a porta. I nostri operatori tecnici non sono incaricati della vendita di dispositivi di rilevamento gas metano o monossido di carbonio, né di purificazione o controllo dell’acqua.

• Richiedere sempre il tesserino di identificazione agli operatori di Società del Gruppo (e/o di Società incaricate dallo stesso), che si presentassero per un controllo.

• Diffidare di chiunque richiedesse di riscuotere o verificare una bolletta. I nostri tecnici non sono incaricati dell’esecuzione di tale attività.

• In caso di dubbi, chiamare gli appositi numeri telefonici, chiedendo conferma della presenza di operatori nella propria zona:

ACEL Service – vendita di gas ed elettricità, numero verde: 800 822 034

Lario Reti Gas – distribuzione di gas metano, centralino: 0341.359111

Lario Reti Holding – Servizio Idrico Integrato, numero verde: 800 085 588



Qualora il vostro dubbio persistesse, il Gruppo Lario Reti consiglia di negare l’accesso alla proprietà privata.