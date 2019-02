Per Provincia di Lecco e Lago di Como preziosa vetrina alla Bit 2019

La Provincia di Lecco ha partecipato con successo alla Borsa Internazionale del Turismo - Bit 2019, che si è conclusa ieri a Fieramilanocity.

Le tre giornate di attività all'interno dello spazio espositivo di Regione Lombardia inLombardia si sono caratterizzate per l'accoglienza di un pubblico sempre numeroso e per le tante opportunità di incontro, valorizzazione e commercializzazione dell'offerta turistica lombarda, tra desk istituzionali riservati ai territori e area operatori-seller per gli incontri b2b.

Anche quest'anno Provincia di Lecco e Provincia di Como si sono presentate affiancate per promuovere con più efficacia il Lago di Como, un brand conosciuto e riconoscibile in tutto il mondo. Tra gli esperti interessati al nostro territorio non sono mancati blogger, influencer e tour operator stranieri.

Trekking, cicloturismo e lago generano interesse

Le richieste più frequenti dei visitatori che si sono rivolti allo stand istituzionale Lago di Como vertevano sulle opportunità di praticare trekking e cicloturismo, di navigare il lago e visitarne le splendide ville.

Ha suscitato l'interesse di viaggiatori e operatori di settore Villa Monastero di Varenna, apprezzata per l'aspetto culturale e naturalistico e come location per eventi, matrimoni e congressi: un'attenzione che trova conferma nel numero di visitatori del compendio, in continua crescita di anno in anno.

Nell'area istituzionale, accanto agli stand provinciali, erano presenti le due realtà di Bellagio e Bellano. che hanno ulteriormente rafforzato l’immagine del centro lago, promuovendone le peculiarità e le attrattive.

Tutti gli operatori presenti

Gli operatori lecchesi protagonisti del workshop per la promozione e commercializzazione della propria realtà turistica ai buyer internazionali sono stati:

Museo della Guerra Bianca, Forte Montecchio nord e Forte di Fuentes - Colico

Lake Como East Side - Malgrate

Lake Como Food Tours - Lecco

Lake Como Tourism - Lecco

Lariobus - Lecco

Bit 2019 si è confermata una vetrina d'eccellenza per istituzioni e operatori della Provincia di Lecco e del Lago di Como per promuoversi con successo.

