Turismo, l'annuncio di Fermi e Piazza: «Ci siamo, parte l'agenzia del lago»

«Tra pochi giorni partirà ufficialmente l’agenzia del turismo del Lago di Como, una divisione operativa di Lario Fiere con sede a Erba. L’agenzia avrà il compito di valorizzare dal punto di vista turistico il nostro lago e le nostre province», annunciano Mauro Piazza, consigliere regionale lecchese, e Alessandro Fermi, sottosegretario regionale comasco all’attuazione del programma.

«Regione Lombardia investirà 100.000 euro per avviare l’attività di questo nuovo ente, cui parteciperanno i due enti provinciali, le CCIAA di Lecco e Como ed entrambi i comuni capoluogo – spiega Fermi - L’agenzia investirà in professionalità operative che saranno in grado di sviluppare strategie innovative per implementare il brand lago di Como».

«Alla luce della ritrovata unificazione delle camere di commercio provinciali, questa agenzia rappresenta una svolta epocale per le politiche turistiche del territorio ed è la risposta concreta alle tante richieste degli operatori turistici che avranno finalmente un luogo di coordinamento strategico e operativo», conclude Mauro Piazza.