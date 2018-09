Un corso per imparare a utilizzare al meglio i social network

Prenderà il via lunedì 8 ottobre il primo corso in gestione dei social network dedicato agli operatori del benessere organizzato da Confartigianato Imprese Lecco. «Essere presenti sui social con contenuti che sappiano attrarre l’attenzione di nuovi follower mettendo sempre al primo posto l’aspetto professionale di chi gestisce sì una pagina, ma soprattutto un’attività, può rivelarsi un aiuto non di poco conto per aumentare la propria clientela e di conseguenza il proprio business - spiega Giuseppe Lacorte, presidente della categoria Servizi alla persona di Confartigianato Imprese Lecco, che con il Direttivo ha voluto offrire questa possibilità agli associati - E anche se mettere online qualche contenuto può sembrare un gioco da ragazzi, in realtà la gestione dei social non è affatto scontata, o almeno non lo è se si vogliono raggiungere degli obiettivi strategici. Così abbiamo pensato di ideare un corso ad hoc riservato alla categoria degli operatori del benessere. Estetiste, acconciatori, centri benessere, sono tra gli artigiani che subiscono una maggior concorrenza sleale da chi svolge queste professioni in nero, pubblicizzandole però proprio sui principali canali social, a volte addirittura con successo».

«Tra gli obiettivi del corso - aggiunge Matilde Petracca, responsabile Welfare e Relazioni organizzative di Confartigianato Imprese Lecco - vi è infatti la tutela della propria professionalità online. Il programma si divide in due parti, teoria e pratica. Nella prima parte verranno affrontati temi quali l’uso personale e professionale dei social, come individuare all’interno del proprio team la persona cui affidarne la gestione, come realizzare un piano editoriale, ottimizzare pagina Facebook e profilo Instagram, strumenti per facilitare la gestione (ad esempio sistemi di cloud, programmi di elaborazione immagini). Dalla teoria si passa alla pratica con esercitazioni sulla definizione della strategia (linea editoriale, tone of voice, impostazione grafica, target), sulla regola base per il fotoritocco e per la grafica e il monitoraggio e report (competitor, brand di riferimento, eventi, influencers, reportistica delle performance)».

Le lezioni saranno tenute da Rosa Valsecchi, copywriter e giornalista pubblicista, esperta in realizzazione di contenuti per siti web e social network, attività che affianca a quella di formatrice e consulente per aziende in ambito comunicazione e content marketing. Il corso, aperto anche ai non associati, prevede una durata di 16 ore, lunedì 8 e 22 ottobre e 12 e 26 novembre dalle 14 alle 18 presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco (laboratorio informatico con postazioni individuali). E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza. Le iscrizioni si chiudono lunedì 1° ottobre. Per informazioni scrivere a formazione@artigiani.lecco.it o chiamare lo 0341 250200.