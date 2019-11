Festa a Valmadrera per i 50 anni dell'Editoria Grafica Colombo

Mezzo secolo di passione e professionalità per la grafica e la stampa. Importante festa di compleanno a Valmadrera per l'impresa "Editoria Grafica Colombo" avviata a Lecco nel 1969 da Alfredo Colombo con la moglie Lina, e attiva da tempo nello stabilmento di via Roma 87. L'evento si è tenuto a Cascina Don Guanella dove in tanti si sono complimentati per il percorso fatto in questi 50 anni e l'impegno lavorativo che oggi Marco, Giovanni e Maristella, figli di Alfredo e Lina, stanno portando avanti - insieme ai dipendenti e a tutto il personale - guardando al futuro e alle crescenti novità del settore. Tra i presenti anche il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi e il presidente di Confartigianato Lecco Daniele Riva, intervenuti dopo il benvenuto dato da don Agostino Frasson, responsabile della struttura che ha ospitato la festa.

«A Valmadrera ci sono ben 650 aziende - ha ricordato il sindaco Antonio Rusconi - tutte svolgono un ruolo molto importante e prezioso per il benessere e il tessuto sociale cittadino. Tra queste c'è anche l'eccellenza dell'Editoria Grafica Colombo alla quale porto il saluto e i complimenti di tutta l'Amministrazione. Riteniamo importante sostenere ed essere vicini a chi promuove impresa e lavoro». Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente Daniele Riva: «Siamo felici di avere da tanti anni tra i nostri associati la famiglia Colombo, esempio dell'operosità e dell'impegno imprenditoriale della realtà lecchese. A loro vanno i nostri auguri per questo importante compleanno e i complimenti per il lavoro che stanno facendo». Spazio quindi ai festeggiamenti, ai brindisi e alla torta dei 50 anni.

La famiglia Colombo: «Innovazione e attenzione ai clienti sono valori aggiunti»

A nome della famiglia Colombo, Marco ha poi ripercorso questo mezzo secolo di storia parlando dell'attuale lavoro dell'azienda e delle sfide future. «L'attività è stata fondata da nostro padre Alfredo nel 1969 - ricorda Marco Colombo - Dopo aver lavorato per diversi anni come dipendente decise di intraprendere la propria attività di imprenditore. L'azienda si è poi sviluppata negli anni dimostrandosi sempre molto attenta all'innovazione, passando quindi dalla stampa tipografica a quella litografica, poi alla stampa offset. Oggi l'azienda, a distanza di 50 anni, ha al suo interno la seconda generazione con i figli Maristella, Marco e Giovanni e negli anni ha sviluppato la tecnologia affiancando alla stampa tradizionale anche la stampa digitale, prima nel piccolo e poi nel grande formato. Oggi l'Editoria Grafica Colombo opera a 360° con anche un reparto di progettazione grafica e si avvale di dieci dipendenti, persone che hanno compreso bene la mission dell'azienda, quella di offrire un servizio a misura di cliente, cercando di trovare soluzioni ottimali sia da un punto di vista di eccellenza del prodotto, sia economico. La nostra prerogativa è quella di guardare al mercato per rispondere a tutte le richieste. Tentiamo di concorrere anche rispetto al mondo digitale legato a internet, la cui diffusione ha chiaramente sottratto una fetta di mercato al nostro settore visti i costi molto più ridotti, Noi però siamo dell'idea che, puntando su un servizio personalizzato a misura di cliente, si possa riuscire ad essere competitivi come abbiamo fatto fino ad oggi e come cercheremo di fare anche nei prossimi anni».

Sono tantissimi i manifesti, le brochure, i volantini, le pubblicazioni, le riviste che l'Editoria Grafica Colombo realizza e stampa, anche a servizio di tante realtà aziendali, associative e istituzionali del territorio lecchese. «I nostri clienti oscillano da 150 a 200, si trovano in provincia di Lecco, ma non solo. Lavoriamo trasversalmente in vari settori cercando di diversificare i lavori e di fidelizzare il cliente, puntando su innovazione e tecnologia. Tutto iniziò nella frazione di Chiuso a Lecco 50 anni fa grazie ai nostri genitori che trasferirono poi l'attività a Valmadrera - conclude Marco Colombo - Ora vogliamo tutti insieme affrontare e vincere nuove sfide».

