Valmadrera, opere pubbliche: oltre un milione stanziato per i prossimi tre anni

Un milione, centotrentasettemila, settecentoquaranta euro e cinquanta centesimi (1.137.740,50) per realizzare le opere pubbliche previsto dal piano triennale approvato sette giorni fa, e reso pubblico in queste ore, di lavori pubblici da realizzare all'interno del territorio comunale di Valmadrera. La cifra sarà coperta completamente dagli stanziamenti di bilancio e sarà così suddivisa: 925.740,50 per il 2019, 106.000,00 per il secondo e altrettanti per il terzo.

Gli interventi previsti nel 2019

Il Comune di Valmadrera ha fissato con precisione le opere che ha in preventivo di realizzare durante l'anno corrente: del milione circa che verrà speso durante il 2019, 187mila saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria di altri immobili di proprietà comunale (priorità media), 154mila per la formazione del nuovo centro di prima infanzia (priorità massima), 150mila per l'asfaltatura di varie vie cittadine (priorità massima), 165.740,50 per l'asfaltatura del piazzale del mercato e per il primo lotto di "asfaltature varie" (priorità massima), centomila per la formazione del nuovo tratto di marciapiede in via San Carlo Borromeo (priorità media) e, infine, 169mila per la ristrutturazione del centro culturale "Fatebenefratelli" (priorità media).

Per quanto concerne, invece, i 106mila euro già messi a bilancio per le opere da realizzare nel 2020 e nel 2021, entrambe le quote sono già state destinate alla realizzazione di asfaltature stradali.