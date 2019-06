Si accendono le luci sull’evento country dell’anno, giunto alla sesta edizione, che verrà inaugurato il giorno 11 luglio, con il taglio del nastro alle ore 18.00. In un area di 100.000 mq si sviluppa un evento che non ha eguali; quest’anno l’organizzazione offre, con l’acquisto del solo biglietto d’ingresso, il "tutto compreso": dal rodeo a tutti gli eventi musicali in programma.

L’edizione 2019 devolve parte del ricavato, oltre alla Parrocchia di Barzio, anche al progetto "Accumoli nel cuore”, per il quale sono state fatte confezionare delle bellissime camicie county in versione maschile e femminile, in edizione limitata, che si potranno acquistare durante i quattro giorni di Festival oppure ordinare già da subito mandando una mail a info@valsassinacountryfestival.it.

Anche il costo del parcheggio di €1 per tutti e quattro i giorni viene devoluto a Telethon.

Valsassina Country Festival 2019: il ricco programma

GIOVEDI’ 11 LUGLIO

18:00 naugurazione e taglio del nastro 2019 e apertura dell’area fiesristica

AREA PARCO

18:00 luna park, fattoria didattica e battesimo della sella

19:00 prove libere mountain trail

CAMPO GARA

20:00 prove libere team roping – ranch sorting

PALAVALSASSINA

20:00 dj set – country music line dance

21:00 live - queen legend

23:00 dj set – country music line dance no stop

ARENA COWBOY SALOON

20:00 old night country music - two sep

VENERDI’ 12 LUGLIO

10:00 apertura dell’area fieristica | mattinata dedicata a persone con disabilita’

AREA PARCO

10:00 luna park

11:00 fattoria didattica

13:30 battesimo della sella

15:00 quad

CAMPO GARA

17:00 breakaway roping #9 handicap roping

ARENA COWBOYS

18:00 ranch rodeo

ARENA COWBOYS SALOON

20:30 live andrew john mc kenzie

21:30 miss country 2019 - 1° selezione

22:00 old night country music - two step no stop

PALAVALSASSINA

14:00 dj set – country music line dance

21,30 live – jessica lynn -

23:00 dj set – country music line dance no stop

PALAFEST

24:00 staff fest – dj set disco no stop

SABATO 13 LUGLIO

09:00 apertura dell’area fieristica

AREA PARCO

09:30 trofeo lombardia – italian mountain trail

10:00 luna park e battesimo della sella

10,30 fattoria didattica

10:00 battesimo della sella

11:00 quad

13:00 trofeo lombardia – italian mountain trail

14:00 esposizione auto americane

14:30 fattoria didattica

15:00 quad

16:00 battesimo della sella

17:00 spettacolo & sfilata sbandieratori

CAMPO GARA

09:00 cow work – trambley ranch

10:00 junior dummy roping

11:00 cow dog

13:00 little cowboys competition

17:00 breakaway roping #9 handicap roping

ARENA COWBOYS

11:00 ranch rodeo show

18:00 ranch rodeo show

ARENA COWBOYS SALOON

10:00 old country music – dj set & live mismountanin boys

14:00 old country music – dj set & live mismountanin boys

16:00 live andrew john mc kenzie

20:00 fashion country – sfilata di moda con liliana russo rn1

21:00 miss country 2019 - 2° selezione

21:45 live ally joice

22:30 live dusty suddle boys – anca massa

23:00 old night country music - two step no stop

PALAVALSASSINA

10:00 dj set – country music line dance

14:00 dj set no stop – country line dance all styles

20,30 dj set no stop – country line dance all styles

PALAFEST

11:00 stage line dance – daniele traverso

18:00 stage line dance – alessandro boer

24:00 fff fest – dj set disco no stop

DOMENICA 14 LUGLIO

09:00 apertura dell’area fieristica

AREA PARCO

09:30 trofeo lombardia – italian mountain trail

09,30 2°trofeo valsassina attacchi

10:00 luna park, fattoria didattica e battesimo della sella

11:00 giroquad

13:00 trofeo lombardia – italian mountain trail

14:00 spettacolo & sfilata sbandieratori

14:00 esposizione auto americane

14:30 fattoria didattica

15:00 quad

16:00 battesimo della sella

CAMPO GARA

09:00 ranch sorting 1° go

11:00 breakaway roping #9 handicap roping

15:00 junior dummy roping

16:00 2° go ranch sorting

ARENA COWBOYS

11:00 ranch rodeo show

17:00 ranch rodeo show

ARENA COWBOYS SALOON

10:00 old country music – dj set & live mismountanin boys

14:00 old country music – dj set & live mismountanin boys

16:00 old country music - dj set & live

18:30 miss country 2019 – finale

20:00 old night country music - two sep no stop

PALAVALSASSINA

09:00 dj set – country music line dance all styles

15:00 country got talent – presenta liliana russo rn1

18:30 dj set no stop – country line dance all styles

PALAFEST

11:00 stage line dance – stefano civa

13:30 stage line dance – alvaro arienti

15:00 dj set no stop – country line dance all styles

17:30 premiazioni trofeo valsassina attacchi

