In vendita le piantine di ulivo per implementare la produzione di olio

Anche quest'anno la Cooperativa Olivicoltori del Lago di Como ha avviato la campagna di acquisto di nuove piantine di ulivo da vivai selezionati e altamente specializzati.

Una campagna dedicata a coloro che sono già produttori attivi ma che hanno necessità e desiderio di implementare la attuale produzione, ma soprattutto per coloro che hanno appreso da poco la passione per questa preziosa coltivazione e verso l'olio extravergine e hanno in progetto di iniziare una nuova avventura agreste.

La piantumazione di nuovi alberi segue negli ultimi anni una tendenza in continua ascesa, un segnale davvero positivo che indica chiaramente il desiderio di molti cittadini di recuperare, mantenere e rivalorizzare il territorio lariano.

Gli Olivicoltori del Lago di Como informano che è già possibile prenotare le piantine. C’è tempo fino al 28 Febbraio 2019. Chi è interessato trova i contatti nella locandina pubblicata sotto l'articolo o sul sito internet www.olivicoltorilagodicomo.it per ricevere assistenza in merito.

La consegna è prevista indicativamente sabato 16 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 presso il negozio della Cooperativa "La Bottega dell'Olio" vicino alla stazione di Varenna /Perledo.

