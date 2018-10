Villa Ponchielli, la Commisione Europea rigetta la richiesta di finanziamento per la start-up

Frenata europea per la riqualificazione di Villa Ponchielli. La Commissione Europea, infatti, ha stoppato la richiesta di finanziamento per procedere con la realizzazione di un polo di eccellenza europeo per l’alta formazione professionale e per l'innovazione nell'ambito della ristorazione e dell’hôtellerie.

«A fronte del superamento del primo sbarramento europeo al finanziamento del progetto LAKE e nonostante l’interessamento di Regione Lombardia - spiega Corrado Valsecchi, Assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio -, dimostrato anche dalla visita alla villa dell’assessore regionale Stefano Bruno Galli, e di alcuni parlamentari europei, la Commissione Europea non ha ritenuto per l’anno 2018 di finanziare la start-up Local Alliance for Knowlegde and Education in food and hospitality in the Lecco Lake».

Vita dura per le idee italiane: «Dei 59 progetti italiani in grado di superare questa prima fase di valutazione - prosegue Valsecchi -, solo 1, presentato per un progetto differente dal nostro (Jobs and skills in the local economy) dal Comune di Portici, ha ottenuto l’approvazione insieme ad altri 21 progetti provenienti da altri paesi membri».

L'iter, comunque, non si fermerà: «Nei prossimo giorni si terrà un incontro promosso dal Comune di Lecco con i partner del progetto, ovvero il Comune di Malgrate, il CFPA di Casargo, la Provincia di Lecco e la Caritas Ambrosiana e la curatrice Luisa Lovisolo, nell’ambito del quale sarà discussa la strategia finalizzata ad acquisire altri finanziamenti regionali e/o europei a favore dell’iniziativa. A questo proposito l’intenzione è quella di riproporre il progetto alla commissione europea entro gennaio 2019. Inoltre ci siamo già mossi, prendendo contatti con gli uffici di Regione Lombardia, per verificare la possibilità di accedere a diverse forme di finanziamento», conclude Valsecchi.