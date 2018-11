Lario Reti Holding lancia la sfida Water Reporter: racconta la natura dell’acqua in una foto

Cos’è l’acqua? La superficie immobile di un lago, un torrente che scorre impetuoso tra le rocce, la pioggia che cade leggera, un temporale che sorprende, una fontanella in un parco, un rubinetto da chiudere, un bicchiere che disseta, una tazza calda dove fare il tè?

Racconta con una foto qualunque cosa rappresenti per te questa fonte di vita e risorsa indispensabile: Lario Reti Holding, per festeggiare il 10° compleanno e in collaborazione con LifeGate, lancia una Social Challenge fotografica sul tema dell’acqua in Provincia di Lecco.

Acqua e sostenibilità: una sfida premia gli scatti migliori

Partecipare alla sfida è semplice e chiunque può farlo. È necessario:

• Scattare una fotografia che abbia come tema l’acqua e la sostenibilità nel territorio della Provincia di Lecco

• Postarla sul proprio profilo Instagram utilizzando l’hashtag #WaterReporter,

• Seguire la pagina Instagram di LifeGate

• Taggare 3 amici nel post pubblicato.

Il contest fotografico sarà attivo dal 5 novembre al 2 dicembre 2018, quindi una giuria composta dai rappresentanti del servizio idrico provinciale di Lecco e dalla redazione di LifeGate selezionerà i migliori scatti, secondo i criteri di pertinenza rispetto al tema e di originalità dell’immagine. Per i vincitori una mostra e un weekend da Water Reporter per LifeGate.

I 20 migliori scatti saranno esposti in una mostra fotografica che verrà organizzata nei primi mesi del 2019 per omaggiare l’impegno di chi ha raccontato il proprio territorio. Non solo: l’autore dell’immagine più significativa avrà la possibilità di diventare Water Reporter LifeGate per un weekend, ovvero di partecipare a un viaggio sostenibile LifeGate Experience con workshop fotografico nella spettacolare cornice del Parco dello Stelvio e di pubblicare le sue foto sui canali social di LifeGate.