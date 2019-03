Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 1 a domenica 3 marzo nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CARNEVALE OGGIONESE - La 55esima edizione del Carnevale di rito romano: maschere e carri in città.

CARNEVALE A VILLA MONASTERO - La splendida location di Varenna apre le porte per il primo fine settimana di Carnevale.

MARATONINA DI LECCO - Uno degli eventi sportivi di punta in città: percorso e strade interessate.

INCONTRI FAVOLOSI - Due giorni dedicati ai più piccoli: tutte le informazioni.

LECCO-PRO DRONERO - Prosegue la corsa della Calcio Lecco 1912 al professionismo. Appuntamento al "Rigamonti-Ceppi".

