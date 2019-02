Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 15 a domenica 17 febbraio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SNOWMAN - Ai Piani Resinelli un grande appuntamento sportivo, con un lungo postgara.

LECCO-SAVONA - I blucelesti capolista ospitano la terza forza del Girone A di Serie D. Un big match da non perdere.

STAR TREK AL PLANETARIO - Una serata speciale per i fan della saga, rivolta anche a chi non la conosce e vuole saperne di più.

LA NOTTE DEI TRIBUTI - Concerto di beneficienza a Mandello del Lario. Tutte le informazioni.

BAMBINI AL MUSEO DELLA SETA - Un pomeriggio dedicato ai più piccoli nell'affascinante cornice di Garlate.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.