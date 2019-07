1943 Annus horribilis, lo Sfascio di un Esercito

La serata che si prevede a Introbio per Venerdi 19 Luglio 2019, alle ore 20,45 presso il Pala Baster, non sarà una serata solo sull'"orribile" 1943, ma più in generale sul ruolo dell'Esercito e dei Soldati Italiani nel corso della II Guerra Mondiale, dal 1940 al 1943. Troppe volte questo ruolo, e i grandi sacrifici che i Soldati italiani hanno dovuto affrontare in quegli anni, è stato sottovalutato o persino dimenticato, essendo stata bollata come "La Guerra di Mussolini" fascista e quindi sbagliata.

I Soldati non combattono per un Governo, chiunque ne sia a capo: combattono per la loro Patria e la loro Nazione. Tacciati inutilmente di viltà e di scarso impegno, spesso dai loro stessi superiori che volevano con ciò coprire i loro errori strategici, hanno invece dimostrato in più occasioni il loro eroismo e il loro senso di dedizione (come ad esempio nell'Ottobre del 1942 ad El Alamein). Il 1943 è perciò la catastrofe finale di un Esercito indubitabilmente male organizzato e male armato: quello che successe dopo l'8 Settembre, cioè l'Armistizio, è qualcosa di mai visto nella millenaria Storia italiana.

Un intero esercito, più di 600.000 uomini, catturato e inviato in Germania a lavorare come "Schiavi di Hitler", subendo umiliazioni indegne e immorali. Tra di loro molti valsassinesi, che saranno oggetto del ricordo di Giuseppe Amanti, che negli Archivi di Como e di Milano ha trovato molti documenti e testimonianze, e che farà quindi rivivere e ricordare ciò che questi Soldati hanno patito. Una serata quindi che si presenta molto interessante, a cui tutti sono invitati, presso il Padiglione del Pra Baster di Introbio (dietro l'Oratorio).