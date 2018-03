"Tomorrowland" a Monza: l'evento è già sold out

Si sono chiuse martedì 27 febbraio le pre-registrazioni per accedere alle prevendite Early Bird per il "Tomorrowland", l'evento di musica dance ed elettronica che il prossimo 28 luglio sbarcherà per la prima volta in Italia, al Parco di Monza. E i biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo. Un successo incredibile che testimonia l'interesse del pubblico italiano verso questo evento musicale.

Sette località collegate in streaming

Sarà una prima volta per la nota kermesse, in un luogo altamente suggestivo come il Parco di Monza. Il nome esatto dell'evento è "Unite with Tomorrowland", che unisce lo storico festival di Boom, in Belgio, con altre sette località nel mondo. Quali? Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan.

Dalle 16 alle 3 di notte del 28 luglio moltissimi dj si alterneranno sul palco, inframezzando i set con collegamenti in diretta streaming da e verso le altre località del Tomorrowland. Per informazioni: il sito ufficiale dell'evento

Gli artisti

Gli artisti che si esibiranno sul palco del Parco di Monza e quelli che verranno trasmessi in diretta streaming in tutti gli eventi UNITE, saranno svelati nelle prossime settimane. L’evento italiano è organizzato da 5guyscompany, società italiana fondata da giovani ragazzi che con il format Overmind hanno già portato in Italia producer come Hardwell e Martin Garrix, in collaborazione con F&P Group. L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni.

