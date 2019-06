Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO - Venerdì sera momento di incontro e celebrazione in Piazza Garibaldi con alcuni richiedenti asilo e rifugiati lecchesi in concerto, uniti a band del territorio.

SVALVOLATOSO DAY - Sabato il Motoclub Svalvolatoso ha organizzato il primo motorparty in memoria di Andrea "Tosone" Maltese, giovane valmadrerese scomparso domenica 30 settembre 2018 in un tragico incidente stradale.

GHOST TOWN FREERIDE Con Sbanda Brianza due giorni di longboard freeride, contest skate e party in una location unica ed intrinseca di mistero, ovvero il borgo abbandonato di Consonno.

CALCIO SAPONATO - Il 22 giugno a Valmadrera torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate e nel palinsesto del Mese dello Sport.

CIBO E MUSICA DAL MONDO - Musica dal vivo, con l'’attesissima esibizione del cantante e percussionista brasiliano Fabio Allman, e poi buona cucina ai Poggi.

