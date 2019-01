Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 25 a domenica 27 gennaio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

10^ FESTA DELLA MERLA - A Valgreghentino nuova edizione dell'appuntamento di gennaio.

PISTA DI PATTINAGGIO - Aperta, nel cuore della città, la pista di pattinaggio XXL: info e costi.

LUCA PERRI SVELA LE ASTROBUFALE - Interessante serata al Planetario di Lecco.

70° CAI VALMADRERA - In calendario l'incontro con l'alpinista Gianni Mandelli.

PERCORSI DELLA MEMORIA IN BRIANZA - Per non dimenticare, settant'anni dopo.

