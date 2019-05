Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

STREET FOOD FESTIVAL A COLICO - Cibo da tutto il mondo, come nella migliore tradizione dello street food. Il festival questa volta è di scena a Colico, sul lungolago, per un viaggio tra odori e sapori da ogni parte del globo.

LUCCIOLATA - Seguitissima corsa serale a Calolziocorte con partenza e arrivo alla parrocchia del Pascolo: si svolgerà il 1° giugno dopo il rinvio della scorsa settimana.

RESEGUP - Non sarà possibile correrla, poiché l'evento è "sold-out" da tempo, ma la skyrace di 24 km andata e ritorno dal Resegone è sempre uno spettacolo unico e sabato pomeriggio infiammerà il centro città, dove è posto il traguardo.

RIEVOCAZIONE STORICA AL FORTE - Sabato 1 e domenica 2 giugno il Forte Montecchio Nord di Colico ospiterà la prima, affascinante, rievocazione storica del 2019.

IL CONCORDIA TORNA A LECCO - Magia del battello che richiama un tempo lontano e la tradizione della Navigazione sul Lario. Domenica a Lecco torna il "Concordia" e sarà possibile salire a bordo per un viaggio in direzione centro lago.

