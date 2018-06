Torneo benefico di beach volley 4vs4 e calcio nella gabbia 3vs3 a favore dell'associazione Mattia Riva Onlus, che ripartirà con una fantastica novità: uno scivolo acquatico fino a centocinquanta metri per tutte le età.



Una giornata all'insegna del diverimento, della buona musica, della compagnia, con tantissime soprese. Perfetta anche per chi volesse semplicemente passare una giornata di relax, a prendere il sole e stare con gli amici!



- Scivolo acquatico

- Due gabbie da calcio

- Campi da beach volley

- Street food

- Zona relax



Torneo di Calcio a 3vs3 (aperto anche alle donne)

Torneo di Beach Volley a 4 (due donne sempre in campo)



Costo dell'iscrizione: 15 euro a giocatore - con l'iscrizione verranno consegnate le 2 maglie per disputare il torneo



Iscrizioni: tutti i lunedì dall’11 giugno, dalle ore 20:00 alle 22:00 presso l’oratorio di Costa Masnaga



I moduli si possono ritirare presso l’oratorio nei giorni d'iscrizione oppure scaricare da questa bacheca (li trovate tra le pubblicazioni dell'evento)



La squadra risulterà iscritta al momento della consegna del modulo compilato interamente e del versamento della quota di iscrizione



Possono partecipare le persone nate prima del 31-12-2002. Per i minorenni sarà indispensabile avere l'autorizzazione di un genitore



Infoline:

Simone Spruzzo 348 4449532

Luca Tantimonaco 342 1765381

Alessia 345 8530027 (contattare tramite Whatsapp)