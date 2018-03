Da non perdere: il 6 luglio a San Siro concerto di Beyoncé e Jay-Z

Un concerto imperdibile. Jay-Z e Beyoncé, due star della musica internazionale, si esibiranno insieme il prossimo 6 luglio a Milano, allo stadio San Siro, in occasione di "OTR II Tour".

La tournée avrà inizio il 6 giugno dal Galles, Cardiff, e si svilupperà attraverso l'Europa in 15 date e il Nord America con 21 tappe. C'è grande attesa per la celebre coppia che già nel 2014, con "On the run tour", fece registrare una serie di sold-out nell'America del Nord e nell'ultima data di Parigi, spettacolo che fu trasmesso in uno speciale della HBO.

I biglietti per il concerto del 6 luglio saranno in vendita dalle ore 10 del 19 marzo 2018 su www.livenation.it. Le "presale" Citi, Tidal e Beyhive inizieranno invece il 16 marzo.