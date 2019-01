A Malgrate "Ricordare Sempre" per la Giornata della Memoria

Numerose e interessanti le iniziative che verranno proposte anche nel territorio lecchese in occasione della Giornata della Memoria. Tra queste, quella in programma sabato 26 gennaio alle ore 21 presso la chiesa di San Leonardo a Malgrate. Il concerto - dal titolo emblematico “Ricordare sempre” - vedrà protagonista il cantante calolziese Salvatore De Gennaro (voce narrante e canto) insieme al quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Lecco composto da Francesco Romeo e Barbara Testori (violini), Luca Antepolla (viola) e Gisella Romeo (violoncello) con la direzione artistica di Silvio Romeo.

Il concerto vedrà inolre la partecipazione del Coro dei Ragazzi dell’Istituto comprensivo di Premana diretti dal maestro Lionello Colombo. Una manifestazione curata in ogni dettaglio, che nasce da un’idea e da un progetto di Paolo D’Anna (nella foto sotto a destra), regista e scrittore calolziese impegnato anche in una serie di apprezzati spettacoli dedicati a Pier Paolo Pasolini e Alda Merini.

L’annuncio della serata è stato dato dall’Amministrazione di Malgrate. «Per ricordare la Giornata della Memoria, il comune di Malgrate, in collaborazione con la Parrocchia San Leonardo, organizza per sabato 26 gennaio alle 21 presso la chiesa parrocchiale un evento musicale curato da Paolo d’Anna intitolato “Ricordare sempre” con la presenza del cantante - artista Salvatore De Gennaro accompagnato da un quartetto d’archi e dai ragazzi del coro dell’istituto comprensivo di Premana - si legge in una nota diffusa dal municipio - Un modo per ricordare alle coscienze di tutti che quegli accadimenti, che tante divisioni e dolore hanno provocato in milioni di persone, non debbano più ripetersi, ma anche un invito ad essere vigili di fronte a un prosperante clima di intolleranza al diverso e a una crescente strategia della paura che sta sempre più pervadendo il nostro vivere quotidiano. La cittadinanza è invitata a partecipare».

