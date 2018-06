Con AgriCultura rivive il mondo contadino

Due giorni dedicati alla riscoperta del mondo contadino. Compie dieci anni AgriCultura a Capiate, manifestazione simbolo della frazione di Olginate proposta dagli “Amici dei Stall de Sot” (nella foto) con il sostegno di Comune e associazioni. Sabato 23 e domenica 24 giugno grandi e bambini potranno vedere da vicino macchine e attrezzi agricoli di ieri e di oggi, dai trattori alle carriole, dalle vanghe alle gerle. E poi ancora i prodotti della terra, gli animali da cortile, i giochi di un tempo, i piatti della tradizione e perfino radio e Tv d’epoca in esposizione. Il tutto nella suggestiva cornice di una corte, quella di Capiate a due passi dal fiume Adda, con edifici che risalgono al tardo medio evo. Durante tutta la manifestazione sarà attivo il servizio di bar e cucina, mentre domenica sarà possibile fare un giro in sella ai pony e vedere all’opera i contadini della Brianza.

Questo, nei dettagli, il programma. Si inizia sabato alle 15 con l’apertura del concorso fotografico e i giochi per bambini dal titolo emblematico “Dalle stelle alle stalle” curato dal gruppo “L’isola della stupidera”. Alle 21 serata musicale con ShiverFolk. Domenica 13 verrà aperta già dalle 9 l’area zootecnica e dalle 10 prenderà il via l’addestramento dei piccoli cavalieri. Alle 11 celebrazione della messa nella corte, seguita da aperitivo e pranzo. Alle 15 dimostrazione di tiro con l’arco storico e duelli medievali, prima della merenda e dell’atteso spettacolo di burattini “Streghe, draghi e maghi”. Alle 18 si terrà la premiazione del concorso fotografico, per poi chiudere in grande stile alle 20.30 con lo spettacolo teatrale dell’associazione Tramm di Garlate “Il mistero… si fa buffo”.