Aperitivo Pro Mediterranea a Calolzio

Aperitivo e incontro a sostegno di "Mediterranea Saving Humans", la rete civica che sulla via delle migrazioni di mare sta garantendo la presenza di una nave di monitoraggio e soccorso, la Mare Jonio. L'iniziativa si terrà domenica 28 ottobre presso il Circolo Arci Spazio Condiviso di piazza Regazzoni a Calolziocorte. Proprio qui è stato ospite in più di un'occasione il calolziese Riccardo Gatti, capitano della Pro Activa Open Arms, testimoniando l'impegno della sua ONG in importanti operazioni per il salvataggio di vite in mare. Domenica l'attenzione sarà focalizzata sull'attività di "Mediterranea" e più in generale sulla situazione dei richiedenti asilo in fuga dall'inferno di diversi Paesi dell'Africa. Un aperitivo di sostegno e solidarietà, che avrà inizio intorno alle 18.

«Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che le ONG, criminalizzate dalla retorica politica senza che mai nessuna inchiesta abbia portato a una sentenza di condanna, sono in gran parte state costrette ad abbandonarlo - spiegano gli organizzatori dell'incontro di domenica a Calolzio - Quella di Mediterranea è un’azione di disobbedienza morale, ma di obbedienza civile. Disobbedisce al discorso pubblico nazionalista e xenofobo e al divieto, di fatto, di testimoniare quello che succede nel Mediterraneo. Obbedisce, invece, alle norme costituzionali e internazionali, da quelle del mare al diritto dei diritti umani, comprese l’obbligatorietà del salvataggio di chi si trova in condizioni di pericolo e la sua conduzione in un porto sicuro se si dovessero verificare le condizioni».