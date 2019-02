Arti marziali show al Palataurus con "Venator fight night Lecco"

Lecco si preparara ad accogliere un grande evento di arti marziali. Sabato 9 marzo il Palataurus ospiterà infatti una manifestazione sportiva di MMA (Mixed Martial Arts) firmato Venator, la più importante organizzazione italiana di MMA, nota anche a livello internazionale.

Tra i promotori Luigi Perillo, commercialista lecchese che collaborerà alla realizzazione dell'evento essendo Presidente di Superbia Management, la prima agenzia di management sportivo nell'ambito delle MMA, e organizzatore di The Golden Cage, altro appuntamento molto seguito dai fan di questo sport e che ha goduto della diretta TV su Fox Sports. Perillo - folgorato dal film "Fight Club" - pratica ju jitsu brasiliano e gestisce oltre 30 atleti che combattono in tutto il mondo.

Nelle foto sotto si possono vedere il commercialista lecchese e gli atleti Daniele Scatizzi della palestra Ramada di Valmadrera (mentre festeggia una vittoria), Danilo Belluardo della palestra Stabile Fight Team (all'ultimo evento Venator), e Nicolò Solli della SGB Ireland. La macchina organizzativa in vista dell'evento MMA "Venator Fight Night Lecco" di sabato 9 marzo è già entrata nel vivo.

Sulla "gabbia" del Palataurus saliranno numerosi campioni di arti marziali: 30 dilettanti pronti a combattere dalle 14 alle 18 per un totale di 15 match; dalle 20 a mezzanotte si affronteranno invece 20 professionisti per un totale di 10 combattimenti di alto livello. Il costo del biglietto d'ingresso oscilla tra i 20 ai 35 Euro (vedi diyticket.it ). Per gli appassionati di queste discipline un evento davvero da non perdere.

